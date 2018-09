La Flèche, France

Les câbles sont déjà tirés depuis les pilonnes pour alimenter le campement en électricité et les centaines de véhicules sont rangés à la file indienne sur ce champ, situé rue de la Gaillardière à la Flèche. Des gens du voyage, qui participent à un rassemblement évangélique se sont installés illégalement dimanche en fin d'après midi. Ils doivent rester huit jours.

La Ville avait proposé deux terrains pour les accueillir, mais ils ne correspondaient pas à leurs attentes. "L'un avait trop de poussière, l'autre était trop petit et c'était trop près de la route pour nos enfants", assure un des membres de la communauté..

La Mairie veut calmer les esprits

Des arguments qui ne convainquent Dominique Davoine, le premier adjoint. Il estime que les évangélistes avaient repéré le terrain et ne comptaient pas s'installer ailleurs. "Quand ils jettent leur dévolu sur un terrain, ils ne se préoccupent pas de savoir s'il est privé ou pas. Donc il est évident qu'ils rentrent sur une propriété privée, même si c'est un terrain agricole et que c'est tout à fait condamnable."

L'élu, devant le fait accompli, veut calmer le jeu. _"Il faut essayer de trouver des solutions et aller vers un apaisement. On va essayer que durant les huit jours tout se passe bien qu'il n'y ait pas trop de nuisances. On va gérer au mie_ux." Dominique Davoine a par exemple demandé à ce que le chapiteau qui accueillera les célébrations soit monté le plus loin possible des habitations.

La Communauté de Communes va faire venir des conteneurs pour les déchets et EDF doit venir vérifier les branchements électriques. Les propriétaires ou les locataires doivent également être reçus par le sous-prefet.

La Flèche veut se doter d'un terrain assez grand pour les grosses communautés

Pour éviter que des campements sauvages se produisent, la Flèche songe depuis quelques temps à créer un espace pour pouvoir accueillir les grosses communautés, mais les discussions sont toujours en cours. "Nous sommes à la recherches de terrain pour pouvoir accueillir ce genre de rassemblements, mais ce n'est pas simple. Ils ont des demandes bien précises, et vous savez, un terrain des gens du voyage, un champ d'éoliennes, une déchetterie, quand on met cela en place, on dit souvent oui oui c'est très bien mais pas à côté de chez nous." La Flèche a bien une aire mais avec seulement de la place pour 60 caravanes.

En juin dernier, c'était à Bonnétable qu'une communauté d'évangélistes s'était installée illégalement sur le terrain de rugby de la commune. Ce qui avait déclenché la colère du maire.