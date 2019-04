La Flèche : un violent incendie fait quatre blessés

Par Bertrand Hochet, France Bleu Maine

Un couple et ses deux enfants ont été blessés dans l'incendie de leur maison, dans la nuit de samedi à dimanche, à La Flèche, dans le quartier de la gare. L'homme et la femme sont gravement touchée. Les enfants, plus légèrement.