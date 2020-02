Tours : la rue nationale bouclée en raison d'un colis suspect

La rue Nationale est bouclée et la FNAC fermée en raison d'un colis suspect détecté aux alentours de 17h15 à Tours. Il s'agit d'une valise à roulettes, abandonnée dans la galerie nationale, à quelques mètres de l'escalator qui permet d'accéder à la FNAC La police nationale est sur place. "Nous avons mis un périmètre de sécurité", explique le commandant Beaume. "Il s'agit de l'application du plan vigipirate". La police municipale assure de son côté qu'une procédure classique est en cours. Les démineurs de la Rochelle ont été appelés. Malgré un déplacement en hélicoptère, ils ne seront pas sur place avant 19h.

La ligne de tramway circule en boucle entre Vaucanson et Porte de Loire puis entre Gare de Tours et Lycée Jean Monnet. Les stations Nationale et Jean Jaurès ne sont pas desservies.

La police municipale ajoute qu'il ne faut pas paniquer et que l'opération est semblable à celle de la gare de Tours lors d'un autre colis suspect détecté lundi 10 février dernier.