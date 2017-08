La Foire de Châlons-en-Champagne aura bien son Chalet Savoyard

Malgré l'incendie, les visiteurs de la Foire de Châlons-en-Champagne pourront bien déguster des plats savoyards. Le « chalet savoyard », le plus grand de la foire, a été détruit par le feu dimanche. Une nouvelle structure plus petite, va être mise en place.

Un incendie spectaculaire et de gros dégâts : le feu a détruit ce dimanche le Chalet Savoyard, sur le site de la foire de Châlons-en-Champagne. Au total vingt tonnes de bois et de ferraille ont brûlé.

Des pertes financières mais les emplois sont maintenus

"On en a pour plus de 200 000 euros de pertes », indiquait ce lundi matin Roberto Voto, le propriétaire du Chalet Savoyard. « C'est du matériel qui est amorti alors on va être remboursé de presque rien". _*Mais passé l'effroi, l'homme ne compte pas en rester là. *_Une autre structure avec chapiteau doit être mise en place pour accueillir malgré tout le public le jour J, le 1er septembre. Elle sera plus petite que le restaurant d’origine et n’aura pas d’étage. Elle comptera donc moins de couverts, mais les plus de 35 personnes qui devaient y travailler pour l'occasion pourront bien occuper leurs postes.

« Je suis catastrophé » - Bruno Forget, organisateur de la Foire de Châlons- en-Champagne

Pour beaucoup, le Chalet Savoyard, à la foire de Châlons, est quasiment une institution. Pour Bruno Forget, le commissaire général de la foire, « c’est un espace de convivialité, d’échange, de fête. Il y a une expression, ici : on se retrouve au chalet ». Mais ce lundi, Bruno Forget est rassuré. Il y aura bien un Chalet Savoyard à la 71ème foire de Châlons-en-Champagne.

Moins de 2 semaines pour tout reconstruire © Radio France - Victorien Willaume

Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues. Une enquête a été ouverte.