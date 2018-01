Clap de fin pour la foire de Tonnerre. La 76ème édition, prévue en août 2018, n'aura pas lieu. En cause, des mesures de sécurité drastiques et impossibles à mettre en oeuvre, selon les organisateurs. Un coup dur qui pourrait bien marquer l'arrêt pur et simple de cette manifestation.

Tonnerre, France

"Si vous annulez une édition, c'est fini. Les exposants ne reviendront pas. C'est terminé pour toujours". Marcel Fèvre, le président du comité d'organisation de la foire de Tonnerre, n'y croit plus. Depuis 2016, les organisateurs se disent étouffés par des mesures de sécurité, relevées après les attentats.

Des contraintes "irréalisables"

"Ces contraintes sont presque irréalisables, car nous manquons de moyens humains. Pour les 4 jours de foire, nous devons trouver 90 bénévoles." Un chiffre difficile à atteindre pour ce comité qui ne compte qu'une quinzaine de membres. De même, "Cela fait 5 ans que nous sommes déficitaires, et on nous impose de nouvelles contraintes qui nous coûtent de l'argent. Depuis l'an dernier, nous devons avoir des premiers secours sur place (Croix-Rouge ou autre), ça coûte 2 200 € inutilement, car ce personnel ne fait que mettre la victime sur une civière et attendre l'arrivée des pompiers, qui sont juste à côté..."

La sous-préfecture veut attendre le mois de mars, mais en mars, c'est trop tard

Le collectif avait demandé un rendez-vous à la sous-préfecture d'Avallon, afin de réfléchir à un éventuel allègement des contraintes. Problème : la préfecture a proposé un rendez-vous 6 mois avant l'événement, "une procédure habituelle car c'est le délai en général pour mettre en place la sécurité d'un événement", indique une source préfectorale.

"Mais en mars, c'est trop tard", accuse Marcel Fèvre. "Les animations, c'est à l'automne qu'on les retient. On réserve les exposants dès le mois de janvier. Ce sont des gens derrière un bureau, qui ne se rendent pas compte", poursuit le président. "Qu'ils viennent sur place, pour voir comment cela se passe."

Pour la mairie, pas question de baisser la garde

De son côté, la maire de Tonnerre, Dominique Aguilar, regrette la disparition de la foire : "C'était un élément essentiel dans l'événementiel de la ville, où les gens aimaient se retrouver." Pour autant, concernant l'arsenal de mesures sécuritaires déployées, elle se range plutôt du côté de la préfecture : "Déjà, ma responsabilité est engagée, et si on décide d'abaisser la sécurité et qu'il y a un drame, tout le monde criera au scandale. Et à Tonnerre, particulièrement, on a quand même eu une famille endeuillée par les attentats du Bataclan. Donc, on ne joue pas avec la sécurité."'

¨L'avenir des prochaines éditions semble donc plus qu'incertain pour l'heure. Même si la mairie se dit prête à aider d'éventuels repreneurs.