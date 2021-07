La Foire du Tout d'Issoudun annulée !

Coup de théâtre à Issoudun, les organisateurs de la Foire du tout qui préparaient la prochaine édition pour le 5 septembre ont finalement décidé de jeter l'éponge ! En cause : les contraintes administratives et financières liées au contrôle du pass sanitaire jugées beaucoup trop lourdes.

Après avoir réussi l'exploit de maintenir l'édition 2020, les organisateurs de la Foire du Tout à Issoudun semblaient plutôt confiants - malgré quelques problèmes de coordonnées téléphoniques - dans leur capacité à tenir cette édition 2021 le 5 septembre prochain de leur traditionnelle brocante. Mais finalement après une ultime réunion et l'examen des conditions de contrôle du pass sanitaire, ils ont finalement décidé de jeter l'éponge.

La Foire du Tout 2021 d'Issoudun est donc annulée. Le président de l'association, André Chuat, parle de contraintes beaucoup trop lourdes pour son équipe de bénévoles. Des contraintes, liées au contrôle de l'épidémie de COVID-19, qui consistaient par exemple à sécuriser entièrement et de manière hermétique le périmètre de la Foire (qui rassemble 300 à 500 exposants) pour éviter l'intrusion d'une personne qui n'aurait pas été contrôlée. La mise en place des points de contrôles, la mobilisation du personnel et du matériel nécessaire à les réaliser entrainaient eux aussi des surcoûs et des problèmes d'organisation trop importants . Par ailleurs, le pass sanitaire de chacun des exposants aurait du lui aussi être validé avec le risque de devoir renvoyer des professionnels, le jour même de la foire. André Chuat a aussi évoqué la crainte de conflits en cas d'absence de pass sanitaire avec les professionnels ou les particuliers.

Autant de raisons qui ont participé le comité d'organisation à se résigner à l'annulation.