La Fondation du Patrimoine lance un appel aux dons pour rénover l'église de Voutezac incendiée

Il faudra beaucoup d'argent pour rénover l'église de Voutezac après l'incendie qui l'a en grande partie détruite dans la nuit de mardi à mercredi. "Les dégâts son considérables et la pérennité du bâtiment n'est plus assurée" explique la Fondation du Patrimoine qui en lien avec la commune a lancé ce mercredi un appel aux dons sur son site. Une besoin de fonds plus que nécessaire de plus car seuls quelques éléments de mobilier, en particulier le retable du 17ème siècle, très endommagé, sont classés parmi les monuments historiques et pourront à ce titre avoir des subventions de la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, pour leur rénovation.

Des oeuvres sorties par les pompiers

Une équipe de la DRAC doit d'ailleurs venir sur place ce jeudi pour évaluer les dégâts. Une grande partie des œuvres avaient heureusement pu être évacuées de l'intérieur par les pompiers avant la chute de la charpente sur le cœur, dont les statues du chemin de croix et celle de Saint-Christophe à qui l'église est consacrée. Concernant l'origine de l'incendie, elle n'a pas encore pu être déterminée, mais la piste accidentelle est privilégiée.