La fonderie AFS de Sedan condamnée pour homicide involontaire

Le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières a condamné la fonderie AFS de Sedan à 5000 euros d'amende pour homicide involontaire ce lundi 1er mars 2021.

Le 3 décembre 2018, un salarié de 43 ans décédait des suites d'un accident du travail survenu le matin-même. Il a été happé par la fraiseuse qu'il pilotait, puis projeté au sol. Décrit comme "très consciencieux et très investi", le père de famille travaillait dans l'entreprise depuis 14 ans.

Une fraiseuse non-conforme

L'enquête a révélé que la fraiseuse, mise en service en 1963, n'avait pas été dotée des dispositifs de protection qu'exigeait une évolution de la réglementation depuis 1993, à savoir des éléments qui empêchent quiconque de s'approcher de l'outil lorsqu'ils fonctionnent. La fraiseuse était bien dotée d'un bouton d'arrêt d'urgence, mais qu'il fallait actionner manuellement.

Une pédale qui arrête la machine lorsque celui qui la pilote quitte les commandes, ainsi que des barrières ont été ajoutées 10 jours après l'accident mortel. "L'accident aurait été évité", reconnaît à la barre Denis Muszalski, président d'AFS à l'époque des faits. Visiblement très affecté, l'ancien dirigeant explique que ce drame a motivé sa démission, deux mois plus tard.

Une veste ouverte

"Mais l'inspection du travail avait jugé la machine conforme 6 mois plus tôt", tempère son avocat. "Et puis la pédale, ça aurait évité l'accident mais ce n'est pas la cause. Si on avait fermé l'usine aussi l'accident aurait été évité", poursuit maître Richard Delgenes. Pour l'avocat, le manquement à l'origine du drame incombe au salarié qui, d'après l'enquête, s'est approché de la fraiseuse en fonctionnement avec la veste ouverte.

Poursuivi à titre personnel, Denis Muszalski a été relaxé. La société AFS a, elle, été condamnée à 5000 euros d'amende. Une nouvelle audience se tiendra le 12 mai pour fixer les dommages et intérêts à verser à la famille.