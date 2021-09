La fonderie SAM de Decazeville : la liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce

Le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé sans surprise la liquidation judiciaire de la Sam. La fonderie peut pour le moment poursuivre son activité pendant les 3 mois à venir. La nouvelle date pour le dépôt des offres est fixée au 30 septembre prochain pour un potentiel repreneur. L’entreprise et ses 350 salariés peuvent continuer de travailler parce que le principal client – Renault- a promis des commandes jusqu’au printemps 2022.

Pas de repreneur en vue pour le moment

Les administrateurs judiciaires vont donc à nouveau travailler pour tenter de trouver un repreneur potentiel. A la mi-juillet, le tribunal avait repoussé les offres des deux repreneurs potentiels, Sifa Technologies, filiale du groupe Alty, et le groupe lyonnais Trinquier, deux fonderies spécialistes de l’aluminium. Elles ont été jugées pas assez solides. Les deux candidats en lice apportaient environ un million d’euros, quand un audit demandé par le tribunal de commerce et les administrateurs estime qu’il faudrait six ou sept millions d'euros de garantie.

CIE en embuscade ?

Pour le moment, les salariés n’ont pas entendu parler d’autres pistes même si ils savent que Renault continue de soutenir le dossier de l’espagnol CIE. Un candidat à la reprise qui ne prévoyait de garder que 150 personnes sur le site de la SAM dans son projet initial.