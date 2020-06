"La force est du côté de la délinquance et pas du côté de la loi" pour le syndicat SGP Police FO dans la Loire

Ce lundi, Christophe Castaner a annoncé des mesures face à la vague d'indignation provoquée dans le monde entier, et en France notamment, par la mort de George Floyd aux États-Unis. Des manifestations contre le racisme et les violences policières ont d’ailleurs eu lieu dans de multiples villes françaises ces derniers jours, dont Saint-Étienne.

A retenir principalement : une suspension "systématiquement envisagée pour chaque soupçon avéré" de racisme ou encore la fin de la méthode d'interpellation dite "de l'étranglement". Pour Fabrice Galatioto, le secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police FO, le Ministre de l’Intérieur se trompe de camp. Il est du côté des délinquants : "Mes collègues n'ont plus l'impression d'être soutenus. On a l'impression que la force est du côté des délinquants et non pas du côté de la loi. Le ministre n'est pas dans la protection de la profession et je dirais même qu'il n'est pas dans la protection de la population. Il est loin de la réalité du terrain : lorsqu'on a affaire à des individus qui ne veulent pas se laisser interpeler si on n'a pas deux ou trois techniques de coercition, on va les laisser filer ? C'est la population qui se tournera après vers le ministre de l'Intérieur pour lui demander des comptes. On oublie de dire que sur les 3 millions d'interventions par an, 0,04% font l'objet d'un signalement. On a une police qui fonctionne très bien à 99,96% et le ministre pointe les 0,04%. C'est insupportable à entendre."