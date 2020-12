La force Sentinelle reste mobilisée pour sécuriser les fêtes en Limousin

Les militaires de la force Sentinelle sont toujours présents en Limousin et sont appelés à renforcer la sécurité pendant cette période de fêtes. Leur mission prioritaire est de surveiller les lieux de cultes chrétiens à l'occasion des messes de Noël, par exemple à Limoges et à Brive.

Les militaires de la force Sentinelle sont toujours déployés en Limousin, notamment à Limoges et Brive et leur mission s'accroît en cette pleine période de fêtes. Une trentaine de soldats, issus du 3ème RPIMA de Carcassonne sont en renfort depuis début novembre à Limoges, et en Corrèze, une dizaine d'hommes du 126ème régiment d'infanterie de Brive sont mobilisés sur cette mission de sécurité, en plus des gendarmes et policiers.

La priorité actuelle de la force Sentinelle est de sécuriser et rassurer près des lieux de culte, et notamment des églises ou des temples protestants. "Oui, c'est une présence pour rassurer et sécuriser les chrétiens à l'occasion de Noël" confirme Salima Saa, préfète de la Corrèze, qui a rendu visite aux forces déployées sur le terrain ce jeudi soir à Brive, "car nous sommes toujours en période 'alerte attentat' et nous mobilisons 50 gendarmes et 23 policiers pour ces missions".

La force Sentinelle restera déployée jusqu'à nouvel ordre dans les départements de la Haute-Vienne et de la Corrèze après les fêtes.