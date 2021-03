La Forêt-Fouesnant : un dernier adieu à Laury, décédée dans un accident de la route

"C'était comme ça qu'elle voulait partir. Elle nous disait que si elle venait à décéder, elle aurait souhaité une cérémonie en bateau. On a respecté son choix", explique Nisrine, l'une des amies de Laury. La jeune femme de 18 ans, décédée le 27 février dans un accident de moto, était une passionnée de la mer. Elle adorait la voile, nous disent ses proches. Une passion pour les activités nautiques transmise par son père, qui travaille dans un chantier naval. C'est donc au son des bateaux, remontant le chenal de Port-la-Forêt, que les proches, la famille et les amis de Laury lui ont adressé un dernier au revoir.

Plus d'une centaine de personnes à l'hommage © Radio France - Roméo van Mastrigt

Pour accompagner le passage des bateaux, un homme joue du biniou, suivi par la corne de brume des marins. Certains des amis de Laury ont allumé des lanternes japonaises. D'autres ont lancé des roses blanches sur le rivage. Téva et Manon se souviennent d'une personne "absolument gentille, avec le cœur sur la main, qui pardonnait tout le temps". Laury qui protégeait également ses amis, "c'était un peu une maman avec nous".

Ses amis sont d'ailleurs étonnées par la foule, plus d'une centaine de personnes, qui a répondu présente : "On pensait pas qu'elle avait autant de copains et de copines ! Au final, ça nous fait du bien. On est tous gentils entre nous même si on a nos différends, tout ça nous rapproche un peu".

Le conducteur du deux roues, qui conduisait Laury, a été mis en examen pour homicide involontaire avec deux circonstances aggravantes, l’alcool et la vitesse.