Nice

L'église Saint-François et son couvent ont été construits au milieu du 13 eme siècle par les franciscains. Le bâtiment a été agrandi plus tard, une première fois 200 ans après , puis au 18eme . Au fil des siècles, le bâtiment est vendu a des particuliers et divisés en plusieurs lots. Certaines parties deviendront des logements, des glacières , un cinéma (Le Capitole) et il y aura même un hôtel connu sous le nom de l'Aigle d'Or.

En 1945, la Bourse du Travail récupère les lieux et les transforme en bureaux. Dans les années 80, le cinéma le Capitole est transformé en discothèque et dans un même temps les anciennes glacières servent de dépôt à la ville pour la collecte des déchets du vieux Nice.

La ville a depuis 2008 racheté petit à petit l'ensemble complet. Aujourd'hui l'intégralité des volumes intérieurs de l'église ont restituer. Un bâtiment de 42 metres de long , 13 de large et 17 de haut.

1500 tonnes de gravats ont été retirés pour rendre aux lieux son volume d'origine © Radio France - Ville de Nice

Les travaux ne sont pas finis car il reste maintenant a déconstruire la structure du plancher qui soutenait la fameuse boite de nuit.

4 camions de 15 tonnes remplis tous les jours pendant deux mois © Radio France - Ville de Nice

Seconde phase du chantier débute pour 8 mois © Radio France - ville de Nice

Prochaine étape dans la rénovation de ce majestueux ensemble, le dégagement des volumes intérieurs de l'église, puis les fouilles des sols car les lieux ont fait office de cimetière pendant 5 siècles.