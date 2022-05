La foudre frappe le local municipal de Bretteville-en-Saire et provoque un incendie

La foudre a frappé l'atelier municipal de Bretteville-en-Saire ce dimanche matin et provoqué un incendie. Les vestiaires du bâtiment sont détruit et la toiture est endommagée. Le département est en vigilance orange pour orages.

"A 5h02 ce matin, on a eu un gros coup de tonnerre sur la commune," raconte le maire de Bretteville-en-Saire, Jean-Paul Maze, "et au même moment j'avais une alerte de notre système de télésurveillance qui m'annonçait qu'à l'atelier municipal, on avait une perte d'alimentation électrique." Le service de surveillance indique à l'élu qu'il y a un début d'incendie et que les pompiers sont prévenus.

Les soldats du feu parviennent à éteindre rapidement l'incendie mais les dégâts sont importants. "Nos vestiaires collectifs venaient d'être refaits à neuf, là tout est à mettre en l'air et à recommencer," déplore le maire. La toiture du bâtiment a également été endommagée. Moindre mal : le matériel municipal, c'est-à-dire les tracteurs et camions, ont pu être sortis à temps et préservés des flammes. Le coût des réparation devrait être significatif pour la commune qui rien que pour les vestiaires, venait de débourser 20 000 euros.

Le département est en vigilance orange pour orages ce dimanche. La préfecture de la Manche appelle à la prudence.