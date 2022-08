La foudre déclenche un feu de forêt à La Buisse

L'alerte a été reçue à 18h45 ce vendredi : un feu de forêt venait de se déclencher au-dessus de La Buisse après un impact de foudre sur la végétation. 120 pompiers, 25 véhicules et un hélicoptère de la sécurité civile ont été dépêchés sur place. Ce vendredi soir, le feu s'étendait sur environ 5 hectares, dans un secteur très escarpé et très difficile d'accès, près du lieu-dit "Les Combes". Le bilan a été revu ce samedi matin : plus d'une dizaine d'hectares ont été brulés.

Aucune habitation n'est menacée par les flammes. C'est la foudre qui a déclenché le sinistre, dont la propagation a été facilitée par l'extrême sécheresse de la végétation: un scénario que craignaient justement les pompiers de l'Isère de retour d'une mission de renfort dans le Sud de la France.

Ce vendredi soir, les sapeurs-pompiers isérois s'apprêtaient à passer la nuit sur place pour circonscrire et éteindre le feu.

Par ailleurs, un autre incendie de végétation s'est déclaré peu de temps après à Goncelin où 100 mètres carrés sont partis en fumée. Il a été rapidement maîtrisé.