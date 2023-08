La foudre coupe le courant aux restaurants, à un camping et à la station d'épuration d'un village de Dordogne

La station d'épuration et une dizaine de commerces sont à l'arrêt à Beynac ce vendredi : les orages de cette nuit ont fait tomber un arbre, qui a chuté sur une ligne électrique dans le petit village du Périgord noir. L'électricité doit revenir entre 19 heures 30 et 20 heures.

C'est la foudre qui a frappé, selon le maire Serge Parre. Le gros arbre a chuté sur une ligne à moyenne tension, de 20 000 volts, un peu après 11 heures. Il est tombé en zone boisée et marécageuse, au lieu-dit La Grange, à l'entrée est de Beynac, ce qui a rendu l'intervention des pompiers et d'Enedis difficile.

"On n'est pas loin du débordement"

Six sapeurs-pompiers se sont déplacés. 80 clients n'ont plus de courant, selon Enedis, soit une vingtaine de foyers, d'après le maire. Parmi eux, une dizaine de commerces : des restaurants, le camping Le Capeyrou ou encore la station d'épuration. "On n'est pas loin du débordement", s'inquiète un peu Serge Parre. La salle des fêtes, sans électricité non plus, doit accueillir un événement privé, réservée par une famille. Enedis prévoit un rétablissement du courant en début de soirée.