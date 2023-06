La foudre déclenche un feu de forêt en Dordogne

Les orages ont été très violents ce jeudi en fin de journée en Dordogne. Le ciel a grondé, et la foudre est tombée à Château-L'Evêque, à côté de Périgueux. Vers 19h30, les pompiers de Périgueux et de Brantôme ont été appelés pour un incendie au lieu-dit Le Ladoux.

ⓘ Publicité

Selon les gendarmes, la foudre est tombée sur une parcelle de fougères et de pins, en pleine forêt. Cinq engins et plus de 20 pompiers sont intervenus pour fixer le feu, l'incendie menaçait plusieurs dizaines d'hectares. Au total, 3 hectares ont brûlé selon les gendarmes.