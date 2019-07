La foudre provoque un incendie à Piolenc

La foudre est tombée sur la forêt de Piolenc et déclenchant un incendie. 1 500 mètres carrés ont brûlé.

Piolenc, France

La foudre a provoqué un feu de forêt sur la commune de Piolenc ce dimanche après-midi. 1 500 mètres carrés sont partis en fumée. 19 pompiers et six camions ont été mobilisés pour éteindre l'incendie, dans un endroit assez difficile d'accès. Ce sont des témoins qui ont vu la foudre tomber et de la fumée s'échapper qui ont prévenu les pompiers.