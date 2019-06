La foudre tombe sur un immeuble en plein centre-ville de Valence

Valence, France

Si vous étiez à Valence ce lundi vers 13h, vous avez peut-être entendu un grand fracas : un violent orage a frappé le centre-ville et la foudre est tombée sur un immeuble de trois étages, au numéro 1 de la rue Mathieu de la Drôme, occasionnant quelques dégâts.

La toiture, notamment, a été en partie arrachée, le plafond fissuré et l'installation électrique abîmée. Heureusement, il n'y a pas eu de blessé et aucun départ de feu n'est à déplorer. Les pompiers sont intervenus pour sécuriser les lieux et notamment vérifier que l'incident n'avait pas provoqué de fuite de gaz.