Wambrechies, France

L’église de Wambrechies dans le Nord était pleine ce samedi matin, et près de 200 personnes avaient également pris place sur le parvis pour assister les obsèques d’Angélique. Après la marche blanche qui s’est déroulée ce mardi, l’heure était au recueillement en l’église Saint-Vaast où des photos de la jeune fille avaient été disposées. Voisins, proches et anonymes étaient venues soutenir la famille pour ce dernier hommage. Après la cérémonie, Angélique a été inhumée dans la plus stricte intimité.

Le corps de la jeune fille de 13 ans a été retrouvé le week-end dernier, sur les indications du principal suspect, un homme de 45 ans. Ce chauffeur de bus, un ancien voisin d’Angélique, a depuis avoué avoir tenté de la violer avant de l’étrangler. Il a été mis en examen ce lundi pour "séquestration, viol et meurtre sur mineur de moins de 15 ans", en partie en récidive, et écroué.