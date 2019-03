La France accorde sa protection au guinéen sans-papier qui a risqué sa vie pour sauver une collègue à Autrans en Isère

Autrans, France

C'est un premier pas pour ceux qui le soutiennent. Mamoud Diallo, le guinéen demandeur d'asile de 21 ans en stage à l'AFRAT à Autrans qui avait sauvé la vie d'une collègue attaquée au couteau par un cuisinier pris de folie.

Le jeune homme a demandé le droit d'asile auprès de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à Paris . Depuis son acte héroïque, il est soutenu par les élus locaux du Vercors et la gendarmerie qui se sont emparés du dossier pour qu'il soit régularisé.

Mamoud Diallo a obtenu "la protection subsidaire de la France"

Mamoud Diallo a été auditionné le 19 février par l’OFPRA. La réponse est tombée ce jeudi : le jeune homme n'obtient pas le droit d'asile mais "la protection subsidiaire de la France" en raison des risques familiaux qu'il encourt s'il rentre dans son pays (il est menacé de mort par la première épouse de son père décédé pour l'empêcher de tioucher son héritage).

Pour ceux qui le soutiennent, c'est un "bon début" mais ce n'est pas assez

Cette "protection" va lui permettre de travailler et de toucher un salaire. Mais ce n'est pas assez pour ceux qui soutiennent le jeune guinéen depuis son arrivée à Grenoble, et encore plus après son geste courageux. Stéphane Poule, par exemple, voudrait que Mamoud Diallo obtienne la naturalisation française.

Pour Stéphane Poule aide Mamoud Diallo depuis son arrivée en France, il faut aller plus loin Copier

En attendant, le jeune homme continue son stage de cuisine à l'AFRAT et devrait y être embauché ensuite. Mais son rêve serait de devenir pompier ou d'intégrer l'armée française.