Honfleur, France

La victoire de la France au Mondial a été marquée par des heurts violents entre "casseurs" et policiers à Honfleur, dans le Calvados, ce dimanche 15 juillet 2018. Dans la soirée, alors que des individus commençaient à dégrader bus et magasins de la station balnéaire normande, les forces de l'ordre sont intervenues et ont procédé à quelques interpellations. Une intervention qui a suscité la colère d'une trentaine de personnes qui se sont rendues au commissariat.

Des renforts de Caen, Lisieux et Dives-sur-Mer

Le groupe a essayé d'envahir le poste de police, certains ont lancé des barrières contre le commissariat et les policiers ont fait usage d'une vingtaine de lacrymogènes pour leur faire barrage. Des renforts de Caen, Lisieux et Dives-sur-Mer ont été appelés pour ramener le calme et cinq jeunes de 19 et 20 ans ont été placés en garde à vue (ils y sont toujours ce lundi à 15h). Le directeur départemental de la sécurité publique que nous avons joint affirme que, compte tenu du nombre d'individus présents dimanche soir devant le commissariat d'Honfleur, d'autres interpellations pourraient avoir lieu.