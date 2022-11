La France condamnée par l'Europe pour ne pas avoir protégé une enfant violée dans sa famille d'accueil

La Cour européenne des droits de l'homme vient de condamner la France pour les viols subis par une enfant placée en famille d'accueil par les services de l'Aide sociale à l'enfance (ASE). Des agressions subies entre 1976 et 1988, et commises par le père de famille, un Témoin de Jéhovah. L'Europe considère que que les autorités nationales ont failli à leur obligation de protéger l'enfant contre ces mauvais traitements.

ⓘ Publicité

Des faits tus par les Témoins de Jéhovah de Moissac

À l'âge de trois ans, en 1974, le juge des enfants du tribunal de Montauban ordonne une mesure d’action éducative en milieu ouvert pour elle et quatre de ses frères et sœurs. Elle est ensuite confiée, à l'âge de cinq ans, au service de l’ASE puis prise en charge par une famille d’accueil, une assistante maternelle, son mari, et leurs fils. Bien qu'issue d'une famille musulmane, l'enfant est élevée dans la foi pratiquée par sa famille d’accueil, membre des Témoins de Jéhovah. Elle est notamment emmenée aux réunions des membres des Témoins de Jéhovah et aux prédications.

Elle sera alors victime, dès son arrivée, d'abus sexuels de la part du père de famille, de caresses et fellations imposées. Adolescente, elle en fait part à une femme, membre de la congrégation des Témoins de Jéhovah de Moissac, mais cela n'ira pas plus loin. La jeune fille restera dans sa famille d'accueil jusqu'à sa majorité.

La justice française estime qu'il y a prescription

En 1994, alors qu’elle était âgée de 23 ans, elle dénonce à nouveau les faits d’abus sexuels qu’elle avait subis à un responsable de la congrégation des Témoins de Jéhovah de Moissac. Malgré une confrontation organisée avec son agresseur, aucune suite n'est donnée. En 1999, la jeune femme dépose une plainte auprès du procureur de la République. L'homme reconnait partiellement les faits mais le parquet classe l’affaire sans suite, au motif que les faits étaient prescrits.

En 2001, à Montauban, la trentenaire dépose une plainte avec constitution de partie civile visant le père de sa famille d'accueil des chefs de viol et d’agressions sexuelles. L'homme est mis en examen en 2003 mais là encore le juge d’instruction constate l’extinction de l’action publique en raison de la prescription.

C'est finalement en 2004 que la victime saisit le tribunal administratif de Toulouse pour faire condamner l’État à lui verser une indemnité de 22.000 euros en réparation des préjudices qu’elle avait subis. Mais sur appel du préfet et par un arrêt de décembre 2008, la cour administrative d’appel de Bordeaux annule le jugement du tribunal administratif et rejette la demande d’indemnisation au motif que le service de l’ASE agissait au nom et pour le compte du Département. Une nouvelle procédure s'engage cette fois-ci contre le département du Tarn-et-Garonne. En 2010, le tribunal administratif le tribunal rejette son recours. En 2012, le Conseil d’État refuse d’admettre en cassation le pourvoi de la victime qui se tourne alors vers la Cour européenne des droits de l'homme.

Victoire à l'échelon européen

Dans sa décision, la Cour européenne estime que les autorités françaises "n'ont pas mis en œuvre les mesures préventives de détection des risques de mauvais traitements prévues par les textes". La France est condamnée à verser 55.000 euros à la requérante en réparation du "dommage moral", une somme particulièrement élevée au regard de la jurisprudence de la CEDH.

En douze ans, l'Etat n'a effectué que six visites auprès de la famille et aucun document n'atteste d'un suivi auprès des établissements scolaires fréquentés par l'enfant.

La requérante a aujourd'hui 51 ans, elle réside désormais dans le Lot-et-Garonne.