La France condamnée par la CEDH pour avoir refusé de rapatrier deux familles de djihadistes de Syrie

La Cour européenne des droits de l'Homme, la CEDH, a condamné ce mercredi la France pour ne pas avoir étudié de manière appropriée les demandes de rapatriement de familles de djihadistes bloquées en Syrie. Paris va devoir réexaminer ces requêtes au plus vite.

"En exécution de son arrêt, la Cour précise qu'il incombe au gouvernement français de reprendre l'examen des demandes des requérants dans les plus brefs délais en l'entourant des garanties appropriées contre l'arbitraire", a indiqué la Grande chambre de la CEDH, sa plus haute instance.

Deux femmes de djihadistes et leurs enfants concernés

La CEDH avait été par deux couples de Français qui avaient demandé en vain aux autorités françaises le retour de leurs filles, deux jeunes femmes compagnes de djihadistes, et de leurs trois enfants, actuellement bloqués dans des camps en Syrie. Outre le réexamen des demandes de rapatriement, Paris devra verser 18.000 euros et 13.200 euros aux deux familles requérantes.

La veuve d'un des assaillants du Bataclan rapatriée en juillet

Par ailleurs, franceinfo a appris ce mercredi que la veuve de Samy Amimour, l'un des trois assaillants du Bataclan en novembre 2015, Kahina, 25 ans, fait partie des seize femmes rapatriées de Syrie en France en juillet. Elle a été mise en examen pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle" et placée en détention provisoire. Elle est aussi poursuivie pour "apologie publique du terrorisme par un moyen de communication en ligne".

Seize mères et 35 mineurs avaient été mises en examen à Paris en juillet et placées en détention provisoire. Kahina El H., qui serait née en janvier 1997, était partie en Syrie en octobre 2014, deux mois avant les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher et un an avant ceux du 13 novembre 2015. elle a très rapidement épousé Samy Amimour une fois parvenue en Syrie, et a dit a plusieurs reprises l'avoir encouragé à participer aux attentats du 13 novembre et être "fière de lui".

Parmi les femmes rapatriées en juillet, figure également Emilie König, l'une des djihadistes françaises les plus connues, placée par l'ONU sur sa liste noire des combattants les plus dangereux.