La France va-t-elle superviser le désarmement d'ETA?

La presse espagnole a filtré l'information: François Hollande aurait nommé trois personnes dont le ministre de l'Intérieur pour superviser le désarmement d'ETA prévu le 8 avril. Un quotidien madrilène affirme qu'ETA va restituer 55 revolvers et deux tonnes et demi d'explosif.

François Hollande aurait nommé Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, la sénatrice socialiste Frédérique Espagnac, et le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, Eric Morvan pour superviser le désarmement d'ETA samedi 8 avril. Le 23 mars, une cinquantaine de personnes, élus, syndicalistes, responsables associatifs, avaient annoncé qu'ils participeront à cette journée. Ils lançaient aussi un appel au gouvernement pour qu'il s'implique dans cette journée.

Max Brisson (LR): "les élus et la société civile disent au gouvernement qu'il faut apporter une réponse à la volonté de désarmer"

Cela voudrait dire que Paris et Madrid n'ont plus la même ligne politique par rapport à la fin d'ETA, Madrid refuse toujours une restitution qu'il qualifie de "propagande". Le quotidien de la droite espagnole, "El Mundo", croit savoir qu'ETA va restituer 55 revolvers et deux tonnes et demi d'explosifs.