La Fraternité Saint Pie X loupe son procès en diffamation contre le maire de Dijon

Le diable se niche dans les détails. C'est ce que doivent penser les membres de la Fraternité Saint Pie X. Leur requête en diffamation contre le maire de Dijon n'a pas été jugé recevable ce jeudi 3 février par le Tribunal correctionnel de Dijon. Les plaignants, un prêtre traditionnaliste, un médecin et un ingénieur-électronicien assurent être blessés par des propos tenus par François Rebsamen lors d'un conseil municipal. en faisant référence à une manifestation qui s'etait tenue deux jours plus tôt contre l'avortement, le maire de Dijon avait affirmé : "Je dénonce toutes les dérives qui sont aujourd'hui les dérives que l'on peut appeler terroristes bien évidemment, mais pire que cela toutes celles qui sont des religions qui aujourd'hui , manifestent dans la rue , comme la Sainte Famille l'autre jour.."

Mais dans leur citation, les plaignants se sont trompés dans la date, c'est le 14 décembre 2020 et non en 2018 que ces propos ont été tenus publiquement. Maitre Patrick Audard, l'avocat du maire s'engouffre dans la brèche et réclame la nullité de la procédure, qui lui est accordée par le Tribunal. Dans la foulée, il demande 10.000 euros de préjudice civil à la Fraternité Saint Pie X, mais là la justice ne le suit plus.

Pas de pardon, mais une nouvelle procédure à venir

"C'est une coquille informatique, une simple erreur d'écriture, qui nous coûte cette audience avortée" assurent les avocats des plaignants. "Nous faisons appel de cette décision du tribunal". Une nouvelle requête va être déposée avec la bonne date, cette fois-ci.

"Je reste blessé par les propos du maire" précise Mathias J. un des fidèles de la communauté qui porte plainte. "On maintient notre idée d'être entendus par la justice car nous ne sommes pas des terroristes, et nous ne voulons pas porter cette image."

La Fraternité Saint Pie X est une communauté catholique traditionnaliste qui ne reconnait pas le concile de Vatican II et l'autorité du pape. Elle est adepte de la messe en latin, et opposée aux idées progressistes que peut connaitre l'Eglise catholique. Elle est régulièrement pointée du doigt par "l'Union nationale des Associations de Défense des Familles et de l’Individu victimes de sectes". "A Dijon, nous sommes deux prêtres et nous comptons une centaine de membres" précise l'abbé Bernard Jouanic.