La free-party à Boutigny-sur-Essonne enfin finie

Entre 200 et 300 fêtards ont passé le week-end à Boutigny-sur-Essonne en Essonne. Depuis la nuit de vendredi à samedi, ils avaient investi illégalement un terrain privé pour y organiser une "free-party", ces fêtes sauvages qui se multiplient dans la nature depuis le déconfinement. "En dépit des injonctions de la gendarmerie, les participants ont refusé d'y mettre fin et d'évacuer le site", explique ce dimanche, la préfecture de l'Essonne dans un communiqué publié sur Twitter.

Les forces de l'ordre, après avoir sécurisé les accès tout le week-end, ont fini par disperser les fêtards dans l'après-midi de dimanche. "Six véhicules ainsi que le matériel de sonorisation ont été saisis", détaillent encore les autorités. En fin de journée également, des contrôles routiers de dépistages d'alcoolémie et de stupéfiants ont été mis en place sur les axes autour du site et "ont donné lieu au relevé de nombreuses infractions", conclut le communiqué.