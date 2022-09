La free-party est finie dans le Vercors : "ça ressemble à un champ de bataille, c'est une honte"

Quatre jours après la rave party illégale qui a réuni jusqu'à 1 700 personnes au Chaffal - sur un site classé Natura 2 000 - le propriétaire de ce terrain isolé en direction du col des Limouches constatent l'étendue des dégâts. Les fêtards étaient encore 300 mardi et les derniers ont fini par repartir vers 19 heures 30. Un dispositif de gendarmerie a été maintenu sur place depuis samedi.

"Ils ont tout chopiné de partout. Le terrain ressemble à un champ de bataille. Il y avait à peu près quatre hectares de prairies qu'on fauche et où on fait pâturer les vaches. On ne pourra pas le faire. Déjà que cette année, il n'y a pas beaucoup de fourrages !" se désole Michel Moulin, l'agriculteur propriétaire des terrains en question.

J'espère que nous serons indemnisés, parce que ça nous porte préjudice

La municipalité et l'agriculteur ont porté plainte. Pour ce dernier, le comportement des fêtards est une "honte". Il ajoute : "il n'y avait pas de sanitaires. Ils ont fait leur besoin dans les bois, il y a des papiers... _des piquets des clôtures ont été enlevés_. Il y avait au moins 600 voitures, camions et camping car garés partout."