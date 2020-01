La fréquentation n'a jamais été aussi bonne à l'aéroport de Béziers

Les clignotants sont au vert à l'aéroport de Béziers Cap d’Agde Hérault Occitanie. Le site a réalisé en 2019 son plus haut niveau de fréquentation depuis sa création en 1974.

267 712 passagers ont ainsi transité par la plateforme de l’ouest héraultais, soit une hausse de 14.6% par rapport à 2018.

L’aéroport Béziers Cap d’Agde propose 9 destinations régulières en Europe : Londres Luton, Londres Stansted, Bristol, Manchester, Edimbourg, Stockholm, Düsseldorf Weeze, Paris Beauvais et Bruxelles Charleroi : www.beziers.aeroport.fr

"Ces résultats sont historiques" précise le Président du Syndicat mixte. Gilles d'Ettore présentait ce mercredi à la presse et les partenaires de l'aéroport, le bilan de l'année écoulée

« Avec des retombées économiques de plus en plus fortes, notre aéroport est une véritable chance pour notre territoire car il contribue activement à la bonne santé de notre secteur touristique. Il faut donc continuer de le soutenir et de le développer »