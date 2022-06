La fresque controversée de la marionnette Macron ne sera pas effacée à Avignon

Une nouvelle fresque au parking des Italiens à Avignon provoque une polémique. Depuis des années, différents graffeurs décorent un bâtiment sur le parking à l'entrée nord d'Avignon. Les automobilistes y ont vu des portraits de rappeurs, des personnages de dessins animés, des acteurs ou des sportifs. Mais depuis hier, la polémique enfle : l'artiste Lekto a peint Emmanuel Macron en marionnette manipulée par Jacques Attali.

bon gros graf antisémite et complotiste — Un internaute

Jacques Attali, conseiller de plusieurs présidents de la république est réputé proche d'Emmanuel Macron. L'œuvre le représente avec un regard inquiétant, les mains au dessus de la marionnette du président de la République qu'il manipule. Au pied du bâtiment l'œuvre est titrée : "La Bête 2". L'image a fait le tour de réseaux sociaux. Une internaute s'étonne de ce "bon gros graf antisémite complotiste". Un autre parle d'"un message nauséabond qui doit être effacé au plus vite".

Des internautes disent "bravo l'artiste"

La fachosphère et des comptes liés à l'extrême-droite ou aux gilets jaunes relaient l'image en disant "bravo l'artiste". L'artiste Letko avait déjà peint le ministre de la Santé entouré de seringues et magnifié sur ce même bâtiment les gilets jaunes. La ligue de défense juive explique que tous les symboles antisémites sont présents : "la personnalité juive et influente (ici Jacques Attali), le regard inquiétant et les mains qui actionnent des marionnettes pour faire comprendre que les juifs dirigent le monde".

Peinture pas effacée au nom de la liberté d'expression

Le comité juif américain demande que cette peinture soit effacée. Dans un premier temps, la mairie d'Avignon l'avait demandé au Grand Avignon, propriétaire du bâtiment. Mais la peinture ne sera pas effacée. Le Grand Avignon et la ville d'Avignon estiment que "chacun peut interpréter l'image comme il veut puisqu'il n'y a pas de mot sur ce mur". Le Grand Avignon et la ville disent "vouloir ainsi respecter la liberté d'expression".

