La fresque éphémère du barrage de Vouglans officiellement inaugurée

Après 3 mois de travaux, la fresque éphémère du barrage de Vouglans a été inaugurée ce vendredi 15 octobre. Cette oeuvre a été réalisée en nettoyant au karcher une partie des 400 mètres de l'ouvrage. Elle représente la forêt jurassienne et devrait être visible entre 3 et 5 ans.

La fresque éphémère du barrage de Vouglans a été inaugurée ce vendredi 15 octobre après 3 mois de travaux en présence d'une centaine d'élus locaux et de responsables des groupes EDF et Kärcher. Cette oeuvre de l'artiste allemand Klaus Dauven a été réalisée en nettoyant au karcher une partie des 400 mètres de l'ouvrage. Elle a été conçue comme un hommage à la forêt jurassienne et devrait rester visible entre 3 et 5 ans.

C'est un travail très physique à cause de la courbe du barrage "-. Nick Heyden, membre du groupe Kärcher

Une dizaine d'hommes ont travaillé pendant une partie de l'été et jusqu'au début de cet automne à la réalisation de l'ouvrage. Parmi eux, Nick Heyden, membre du groupe Kärcher, a insisté sur les interventions particulièrement difficiles des cordistes de l'équipe : " C'est un travail très physique parce que la paroi du barrage est incurvée. Et la force de l'eau du karcher donne encore moins d'appui aux cordistes lorsque le mur ne tombe pas à plat. " Afin de pousser jusqu'au bout la démarche écologique de l'ouvrage, l'artiste et son équipe n'ont utilisé que l'eau du lac pour dessiner la forêt jurassienne sur le barrage.

Les responsables régionaux d'EDF et de Kärcher ont salué le travail de l'artiste allemand Klaus Dauven © Radio France - Claude BRUILLOT

La fresque sur le barrage de Vouglans correspond à la cinquième réalisation du genre pour Klaus Dauven. L'artiste originaire de la région de Cologne en Allemagne a déjà exercé ses talents dans le sud de la France, et jusqu'au Japon. Il a été très touché par l'accueil positif des élus et des habitants de la région : " J'ai senti les gens très émus à l'idée d'admirer la forêt jurassienne - leur forêt - sur les parois du barrage. J'ai compris que le barrage était bien sûr très important pour eux, mais qu'ils n'oubliaient pas pour autant qu'avant le barrage, il y avait une forêt à la place. Leurs réactions me laissent espérer que la fresque sera plutôt perçue comme une réussite."

La nature décidera du temps qu'elle accorde à l'oeuvre."-. Klaus Dauven, l'artiste allemand auteur de la fresque sur le barrage de Vouglans

Sur la base de ses précédentes réalisations, Klaus Dauven estime que son oeuvre durera entre trois et cinq années : " Plus forte que la technologie humaine, la nature va reprendre ses droits et décider du temps qu'elle accordera à la fresque. " Au fur et à mesure des saisons, les mousses, les algues et les lychens vont recouvrir les traits des grands sapins dessinés par le karcher de l'artiste. Le grand barrage retrouvera alors son aspect originel. A moins qu'une nouvelle oeuvre ne vienne assurer la pérennité de cette alliance artistique entre la force de l'eau et la fragilité de la forêt.