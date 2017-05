La fusillade de Roye : le trou noir de l'accusé

Au 5ème jour de son procès devant les Assises de la Somme, Marcel Ruffet assure qu'il ne se souvient de rien ce 25 août 2015 quand il ouvre le feu sur l'aire d'accueil des gens du voyage de Roye. Trois membres d'une même famille dont un bébé de huit mois et un gendarme sont tués.

Une semaine après l'ouverture de son procès devant les Assises de la Somme, l'accusé, Marcel Ruffet a été ce mardi interrogé par la présidente Karas. Pour la première fois, il a donné sa version de la fusillade survenue le 25 août 2015.

Marcel Ruffet répète qu'il ne souvient de rien. Le trou noir

L'accusé, ex forain qui avait bu ce jour-là ( il a été contrôlé après la fusillade à 2.29g/l d'alcool ) répète regretter la mort du gendarme Laurent Pruvot du peloton autoroutier de Roye. Mais Marcel Ruffet qui apparaît sur les vidéos tournées par un témoin à dix mètres de la voiture de la gendarmerie et de la police municipale jure qu'il ignorait tirer sur les forces de l'ordre. " J'entends des bruits, des cris mais dans ma tête, ce sont des ombres, je ne vois rien. Je ne me souviens de rien" a martelé pendant plus de 2 heures l'accusé.

Il y a dû avoir un mot, un regard

Le retraité ne se souveint pas plus de qui l'a poussé à ouvrir le feu avec son fusil de chasse. "Il y a dû avoir un mot, un regard et ça a pété. J'ai sauté dans ma caravane, Michel - Michel Baumgartner- était dans le coin et je lui ai mis un coup". C'est la seule explication que livrera l'accusé qui assume la mort du grand-père. Pour ce qui est de Mallaurie 19 ans et de sa fille Lovely, 8 mois, abattues dans la caravane : Marcel Ruffet jure qu'il ne savait pas, qu'il n'a jamais eu l'intention de s'en prendre à "la petite dame et aux gamins".

#fusillade #Roye: «vous ne vous souvenez que de ce qui est acceptable» tranche l'avocat général — France Bleu Picardie (@fbleupicardie) May 2, 2017

Le verdict pourrait être rendu dès ce jeudi soir. Marcel Ruffet encourt la réclusion criminelle à perpétuité.