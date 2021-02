La future cour administrative d'appel de Toulouse ouvrira dans un an

La nouvelle cour administrative d’appel de Toulouse doit s’installer fin 2021 dans l’objectif de désengorger les cours administratives d’appel de Marseille et de Bordeaux.

Avec les 42 tribunaux administratifs répartis partout en France dont une à Toulouse, elle sera neuvième cour administrative d’appel française. Bientôt rénové et mis aux normes, le site de l’ancien rectorat de Toulouse, l'hôtel de Lestang derrière la préfecture, a été choisi pour accueillir cette cour en raison du coût des travaux et des délais de réalisation. Le bâtiment sera livré fin 2021.

Composée de 21 magistrats et 25 agents de greffe, la nouvelle cour sera compétente pour juger en appel les jugements des tribunaux administratifs de Toulouse, Montpellier et Nîmes, en Occitanie. Cet été, le président préfigurateur et son greffier en chef seront désignés, et la cour sera inaugurée fin 2021 et prête à fonctionner au premier trimestre 2022. Les effectifs seront au complet à l'été 2022.