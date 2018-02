Saint-Rémy, France

Luca c'est cet enfant de 8 ans qui a été retrouvé dans la nuit de dimanche à lundi un sac en plastique sur la tête dans un lotissement de Saint-Rémy près de Chalon-sur-Saône. Dans un premier temps entendue comme témoin la maman avait expliqué que son fils était mort suite à un cambriolage qui a mal tourné. Une version au sujet de laquelle les enquêteurs semblent avoir des doutes.

Le pavillon où vivait Luca et sa mère près de la déchetterie de Saint-Rémy © Radio France - Thomas Nougaillon

Une cellule d'aide médico-psychologique à l'école Lucie-Aubrac

En attendant au sein de l'école élémentaire Lucie-Aubrac de Saint-Rémy, où était scolarisé le petit Luca, en CE2, le rectorat et la mairie ont mis en place une cellule d'aide médico-psychologique. Il s'agit d'épauler les élèves, leurs proches et l'équipe éducative très marqués par la mort de Luca. Janique Frayer-Miettaux est adjointe à l'inspecteur d'académie en charge du 1er degré. "On dit la vérité aux enfants, une vérité sans interprétation, on met des mots sur ce qui s'est passé" explique t-elle.

Florence Plissonnier, maire de Saint-Rémy, devant l'école Lucie-Aubrac où elle s'est rendue dès lundi © Radio France - Thomas Nougaillon

On laisse les enfants exprimer leur tristesse, leurs angoisses, leur colère

"Ensuite on laisse les enfants exprimer leur tristesse, leurs angoisses, leur colère peut-être aussi. On leur accorde aussi le droit de ne pas être tristes tout de suite." Les psychologues sont intervenus dans chaque classe. "Ils ont pris les élèves par petits groupes pour libérer la parole". Cette cellule d'aide médico-psychologique est composée de 2 médecins, 1 infirmier et 3 psychologues. Elle sera maintenue aussi longtemps que nécessaire selon le rectorat.