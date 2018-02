La garde à vue du défenseur du RC Lens et ancien joueur de l'OM Brice Dja Djédjé a été levée vendredi soir. Une enquête préliminaire a été ouverte pour des violences conjugales présumées sur sa compagne.

Le défenseur du RC Lens et ancien joueur de l'OM, Brice Dja Djédjé, n'est plus en garde à vue. Elle a été levée vendredi soir après plusieurs heures d'audition. L'international ivoirien avait été interpellé jeudi après midi pour des violences conjugales présumées sur sa compagne.

Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet d'Arras qui précise que la compagne de footballeur n'est pas en danger. Elle vit à Orléans. Il faut savoir que le couple possède plusieurs appartement.

"L'enquête n'est pas terminée, on a levé la garde à vue pour une poursuite d'enquête", a précisé le parquet, qui n'a pas donné de détail sur la confrontation vendredi entre le footballeur et sa compagne, âgé d'une vingtaine d'années, et qui a déposé plainte.

L'enquête sera longue

L'enquête pourrait durer plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Les enquêteurs vont s'attacher à entendre l'entourage du couple, notamment les deux familles.

Brice Dja Djédjé avait été interpellé jeudi en début d'après midi à son domicile Arras. Le défenseur de Watfort (D1 anglaise) a été prêté six mois avec option d'achat au RC Lens depuis la mi-janvier.

Avant de rejoindre Watford à l'été 2016, Brice Dja Djédjé, qui n'a pas joué du tout cette saison, avait évolué à l'Olympique de Marseille de 2014 à 2016 et à Evian/Thonon de 2010 à 2014, après avoir été formé au Paris SG.