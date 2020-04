La garde à vue levée après les incendies de voitures à Amiens Nord

Après des incendies de voitures survenus dans la nuit de vendredi à samedi dans le quartier d'Amiens Nord, une personne avait été interpellée. Elle a été mise hors de cause et libérée de sa garde à vue.

Après l'incendie de trois véhicules et une nuit agitée de vendredi à samedi dans le quartier d'Amiens Nord, une personne avait été interpellée et puis placée en garde à vue. Elle a été mise hors de cause et libérée indique le parquet d'Amiens. Aucune autre personne n'a été identifié à ce stade précise aussi le Procureur de la République.

Trois véhicules avaient été incendiés dans la nuit de vendredi à samedi et tôt ce samedi matin, vers 5 heures dans le quartier nord d'Amiens dans les rues Charles Gounod et Maurice Ravel. Deux véhicules ont été incendiés volontairement. Le feu s'est propagé à un troisième.

"La vigilance est renforcée", a indiqué l'état major de la police d'Amiens qui dit avoir constaté plus de présence de groupes de jeunes dehors ces jours ci mais qui indique qu'il n'y a pas eu de violence contre les forces de l'ordre la nuit dernière.

Les patrouilles de police se relaient dans la zone de sécurité prioritaire pour faire respecter les règles du confinement et le couvre-feu imposé de 22 heures à 5 heures du matin.