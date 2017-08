La gare d'Avignon TGV évacuée ce mercredi matin par la police

La gare d'Avignon TGV évacuée et les voyageurs d'un train contrôlés par les police après une alerte " terroriste " ce mercredi.

Un TGV venant de Marseille visé par une alerte " terroriste " ce mercredi matin en gare d'Avignon TGV.

Les policiers sont intervenus vers 7 heures et demie ce mercredi. 25 policiers du commissariat d'Avignon étaient sur place, appuyés par des policiers municipaux, ils ont contrôlé tous les passagers de ce TGV qui venait de Marseille et qui dirigeait vers l'Espagne et vérifier le contenu des bagages. La gare d'Avignon TGV a été évacuée, mais ils n'ont rien trouvé. Il y a des retards à l'arrivée et au départ de la gare.