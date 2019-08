Le trafic reprend à la gare de Dax, le colis suspect neutralisé

Dax, France

La gare de Dax a été évacuée ce jeudi, en début d'après-midi. 200 personnes ont été contraintes d'attendre sur les pelouses devant la gare.

Un colis suspect avait été découvert à bord d'un train, en provenance d'Hendaye, qui se trouvait à quai. Des démineurs de Saint-Martin-de-Seignanx sont rapidement arrivés sur place.

En effet, un voyageur est en effet descendu à Bayonne, en laissant son sac de sport bleu à bord du TER. Les démineurs l'ont ouvert, sans le faire exploser, à l'aide d'un robot. Mais il n'y avait que des vêtements à l'intérieur.

Retards indéterminés et bus perturbés

Le trafic a malgré tout entièrement été suspendu pendant près d'une heure et demi. Il n'a repris qu'une fois le colis neutralisé par les démineurs, à 15h45.

Huit trains ont été impactés : six TER, qui circulent sur les tronçons Hendaye-Bordeaux et Tarbes-Bordeaux, et deux TGV qui relient Hendaye à Paris, et inversement. Ils ont eu jusqu'à 1h30 de retard. La circulation d'une partie des bus de l'agglomération a aussi dû être momentanément suspendue.