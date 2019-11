La gare de Grenoble évacuée après la découverte d'un colis suspect dans les toilettes d'un TER

Grenoble - France

La gare de Grenoble a dû être évacuée ce samedi matin à cause d'une alerte au colis suspect. L'alerte a été donnée vers 9h15, après qu'une valise ait été retrouvée par un contrôleur dans les toilettes d'un TER Grenoble-Montmélian

Périmètre de sécurité et trains supprimés

Tout le trafic a été interrompu et un périmètre de sécurité a été mis en place vers 10h30, c'est la procédure en cas d'alerte. Une heure plus tard, les démineurs sont arrivés de Lyon et sont intervenus sur le colis. A l'intérieur de la valise, il n'y avait finalement que des vieux vêtements.

Au total, neuf trains ont été supprimés et des itinéraires de substitution ont été mis en place. Neuf trains ont aussi été retenus en gare, par exemple à Valence, Rives ou encore Voiron.