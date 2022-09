La gare de Montélimar évacuée à cause d'un bagage abandonné, nombreux retards

Un bagage oublié et c'est tout le trafic entre la Méditerranée et Paris qui est perturbé. Il a été découvert vers 18h30 et a nécessité l'évacuation de la gare et du TGV vers Paris qui se trouvait à quai. Suite aux vérifications de la police, le propriétaire du bagage a été retrouvé vers 19h15. Et tous les voyageurs ont pu repartir. L'incident engendre des retards qui vont se résorber progressivement dans la soirée.