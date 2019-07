La gare de Nice Aéroport verra le jour à l'horizon 2027 et coûtera 200 millions d'euros

Alpes-Maritimes, France

La SNCF s'engage à améliorer les voyages en train sur la Côte d'Azur avec le célèbre projet de Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur. Le chef de mission présente le projet complet sur France Bleu Azur ce jeudi matin. Au programme notamment, la construction d'une gare "multimodale" à Nice Aéroport en lieu et place de celle de Nice Saint-Augustin. Elle coûtera 200 millions d'euros et sera reliée au tramway, au bus, à l'aéroport et l'autoroute A8.

Inauguration prévue à l'horizon 2027.