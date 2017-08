La gare de Poitiers en partie immobilisée suite à 2 colis suspects

La gare de Poitiers en partie immobilisée depuis 16h30 ce mardi 29 août 2017. Elle a été évacuée et le trafic ferroviaire a été totalement interrompu pendant quelques minutes suite à la découverte de 2 colis suspects. Les démineurs étaient attendus sur place. La police a interpellé

La gare de Poitiers en partie immobilisée depuis 16h30 ce mardi 29 août 2017. Les voies et le hall ont été évacués, et le trafic ferroviaire a été totalement interrompu pendant quelques minutes. Il reprend partiellement sur les voies les plus éloignées du hall : les voies 6 à 8...

Deux colis suspects ont été découverts dans la salle d'attente.

2 colis suspects ont été découvert dans la salle d'attente. C'est une femme de ménage qui a donné l'alerte.

La police est sur place. Les opérations de déminage devraient prendre une heure et demi environ. Les démineurs arrivent de la Rochelle.