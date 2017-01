La gare de Rennes évacuée lundi matin à cause d'un colis supect

La gare de Rennes a été évacuée ce lundi matin entre 8h et 8h30 suite à la découverte d'un colis suspect. Plusieurs trains ont été retardés et des bus déviés.

La gare de Rennes a été évacuée ce lundi matin entre 8h et 8h30 à cause d'un colis suspect découvert dans le hall. Un périmètre de sécurité a été installé par la police de Rennes et les voyageurs ont été invités à sortir du bâtiment le temps de procéder aux vérifications d'usage.

#GareRennes des #Retards à prévoir au départ ou à l arrivée en gare ➡ colis suspect — TER Bretagne (@TERBretagne) January 16, 2017

#Rennes colis suspect, place de la gare, périmètre de sécurité établi par PoliceNat35.

Secteur à éviter Merci pic.twitter.com/gz9LW0cQL8 — Police nationale 35 (@PoliceNat35) January 16, 2017

Finalement, rien d'important, juste un bagage abandonné. Mais cette évacuation a eu des conséquences sur une dizaine de trains qui subissent des retard de 5 à 20 minutes. Des bus ont aussi été déviés le temps de l'intervention mais ils circulent à nouveau normalement désormais.

#Rennes place de la gare #ColisSuspect

levée de doute effectuée, retour à la normale. — Police nationale 35 (@PoliceNat35) January 16, 2017