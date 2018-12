La gare de Strasbourg évacuée jeudi soir après un appel malveillant

Strasbourg, France

Des centaines de personnes à l'extérieur, évacuées de la gare de Strasbourg. La circulation des trains paralysée. Des camions de CRS alignés devant la grande verrière. La scène suscite l'inquiétude jeudi 27 décembre au soir en Alsace. La police et la préfecture du Bas-Rhin parlent d'une "levée de doute, suite à un appel malveillant".

Le plan Vigipirate a été déclenché, selon la SNCF. La circulation des trains est paralysée, le temps de l'intervention des forces de l'ordre et des démineurs. À 19h30, 25 trains étaient bloqués à quai à Strasbourg ou à proximité, et cinq trains bloqués en pleine voire dans le Bas-Rhin. Le tram ne s'arrête plus en gare de Strasbourg.

Plus d'informations à suivre.