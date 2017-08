La gare de Strasbourg inondée suite à la rupture d'une canalisation.

Le hall de la gare de Strasbourg est complètement inondé ce jeudi matin. Rien à voir avec les pluies, l'inondation est due à la rupture d'une canalisation juste à côté de la gare. Il n'y a pas d'incidence sur le trafic des trains, ni des tramways et des bus.

La gare de Strasbourg est inondée ce jeudi matin. La verrière de la gare est remplie d'eau et de boue. Cela est dû à la rupture d'une canalisation boulevard de Metz, à quelques mètres du bâtiment, tôt ce matin.

#Strasbourg, circulation difficile secteur Gare. Travaux + nettoyage chaussées suite à canalisation cassée vers 06h00. pic.twitter.com/c7Y8MYYrTx — Info Trafic Alsace (@ITA6768) August 10, 2017

📢 En direct des jeux, #Strasbourg 📣



"🏊‍♂️ Les athlètes peuvent se préparer : 4x100m nage libre Voie 3, je répète, 4x100m nage libre Voie 3" https://t.co/cvhYdDovhu — Stras'GΞЯAUD (@SxbGG) August 10, 2017

Les pompiers sont sur place pour pomper l'eau. La situation est maîtrisée et stabilisée. Le personnel SNCF est mobilisé pour guider et informer les voyageurs. L'accès et la sortie de la gare se faisait sur le quai numéro 1 et via parking Wodli. Depuis 8h45, la porte centrale est de nouveau accessible. Les commerces de la gare ne sont pas accessibles.

Les opérations de pompage de l'eau par les pompiers en gare de Strasbourg. © Radio France - Olivier Vogel

Le trafic SNCF n'est pas perturbé. Le trafic des tramways et des bus est également normal.