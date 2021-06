La gauche unie a bénéficié de la confiance des électeurs gardois estime Vincent Bouget

Vincent Bouget, secrétaire départemental du PCF du Gard et candidat aux départementales sur le canton de Nîmes 3 invité du 7H50.

"L'union de la gauche qualifiée dans une grande majorité des 23 cantons du Gard, est une première étape" estime Vincent Bouget (PCF) au lendemain du premier tour des élections départementales.

"La confiance des électeurs"

"Nous avions travaillé pour présenter un _véritable projet commun_, et non pas seulement sur des accords d'appareils" considère le secrétaire départemental du parti communiste dans le Gard, "c'est ce qui a permis de rassembler toutes les sensibilités de la gauche et de l'écologie, malgré un contexte de forte abstention, et de gagner la confiance des électeurs".

En duel avec le RN dimanche prochain à Nîmes 3

Vincent Bouget est candidat sur le canton de Nîmes 3 en binômeavec Dominique Andrieu-Bonnet, arrivés en tête lors du premier tour avec 34,72% des suffrages, ils affronteront lors du second tour, le tandem Rassemblement National Sabine Adam - Abderzak Berkani arrivés deuxième avec 23,07% des voix.

Vincent Bouget, conseiller municipal et communautaire de Nimes siège dans l'opposition des deux assemblées.