La gendarmerie a retrouvé le conducteur qui a écrasé une cycliste près de Marans

Il aura suffi de 24 heures à la gendarmerie pour interpeller le conducteur qui a mortellement écrasé une cycliste près de Marans sur la départementale 738 Ter le jeudi 3 août. Grâce à l'appel à témoins qu'ils ont partagé sur les réseaux sociaux, les gendarmes ont arrêté le conducteur chez lui, à Longèves en Vendée. Agé de 36 ans, l'homme a été mis en examen pour délit de fuite et homicide involontaire. Placé sous contrôle judiciaire et désormais sans permis, il doit pointer quotidiennement à la gendarmerie la plus proche de chez lui. Une enquête a été ouverte pour déterminer le déroulé des faits.

ⓘ Publicité