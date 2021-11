La gendarmerie arrête des voleurs venus piller une maison sinistrée par la tempête Alex

C'est au cours d'un banal contrôle de gendarmerie, que deux personnes ont été interpellées alors qu'elles venaient de cambrioler une maison à Lantosque, éventrée par la tempête Alex. Ce sont des gendarmes de la brigade de Saint-Martin-Vésubie qui, au départ, arrêtent le véhicule pour défaut d'assurance, pneus lisses et conduite sans ceinture de sécurité. Alors que les deux ressortissant moldaves cherchent des papiers dans leur coffre, les représentants des forces de l'ordre remarquent divers objets entassé; ménagère en argent, bijoux, bouteilles d'alcools et des voiturettes de collection. D'après les services de la gendarmerie, c'est ce détail qui va leur mettre la puce à l'oreille et les obliger à pousser leur investigation plus loin. Très rapidement, les deux individus, en situation irrégulière, vont avouer avoir volé ces objets dans une habitation éventrée suite à la tempête Alex. Le propriétaire déposera plainte contre les auteurs des faits. Ces derniers ont depuis, comparution immédiate, été condamnés à trois mois d'emprisonnement et 100€ d'amende.