Annecy-le-Vieux, Annecy, France

La gendarmerie de Haute-Savoie est à la recherche d'un homme de 30 ans prénommé Christophe. Ce jeune homme a disparu samedi 15 septembre 2018 lors d'une randonnée en direction du Mont-Veyrier qu'il effectuait avec sa mère.



Parcours de la randonnée :

- Stationnement sur le parking du col des contrebandiers entre 14h et 14h30.

- Départ en empruntant le sentier balisé référencé sous l'itinéraire Bleu.

- Aux environs de 15h30, pause au niveau de la plateforme de l'ancien téléphérique du Mont-Veyrier.

- A 16h00, départ depuis la plateforme en direction du sommet du Mont-Veyrier, itinéraire balisé en Bleu indiquant le sommet du Mont-Veyrier à 30 minutes de marche.

- A 16h15, la mère se sentant fatiguée, s'arrête et se repose sur le bord du sentier. À partir de ce moment-là, l'homme disparu se retrouve seul et continue en direction du Mont-Veyrier.



Depuis cette heure, plus de nouvelles malgré des recherches jusque tard dans la nuit de samedi à dimanche et toute la journée de dimanche.

La photographie jointe a été prise lors de cette randonnée, ses vêtements sont donc strictement semblables, il ne disposait pas de veste.



Toute personne ayant vu ce jeune homme depuis le samedi 15 septembre après 16h00 ou étant susceptible d'apporter une information utile aux enquêteurs est invitée à contacter sans délai la gendarmerie d'Annecy-le-Vieux au 0800971071.