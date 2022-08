La gendarmerie d'Erstein recherche les propriétaires d'objets volés dans le secteur, notamment des bouteilles

La gendarmerie du Bas-Rhin recherche d'éventuelles victimes de cambriolages dans des habitations, caves, garages, et cabanons de jardin dans le secteur d'Erstein. Différents objets ont été retrouvés lors d'une perquisition chez une personne mise en cause dans de nombreux vols, avec ou sans effraction. Dans le butin, on trouve notamment de nombreuses bouteilles de vin !

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Toutes les personnes d'Erstein et environs, qui auraient été victimes d'un vol récemment, sont invitées à prendre contact avec les militaires de la Brigade de Gendarmerie d'ERSTEIN ☎️ 03.88.98.01.45 afin de se renseigner si leur produit/outil/objet se trouve parmi les matériels saisis.